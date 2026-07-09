Avery Styles, figlio del wrestler AJ Styles, farà il suo debutto nella federazione di wrestling GCW il 31 luglio a Omaha, Nebraska. La compagnia ha annunciato ufficialmente la sua partecipazione allo show in programma durante il weekend di SummerSlam.

La carriera di Avery Styles, figlio della leggenda WWE AJ Styles, continua a prendere forma. La Game Changer Wrestling (GCW) ha annunciato ufficialmente che Avery farà il suo debutto nella compagnia il prossimo 31 luglio, in occasione dello show che si terrà a Omaha, Nebraska. Non sarà però l’unico appuntamento importante per il giovane wrestler. La federazione ha infatti confermato che tornerà in azione anche il 1° agosto a GCW Awakening, evento in programma a Minneapolis durante il weekend di SummerSlam. Al momento non sono stati resi noti gli avversari che affronterà nelle due date. L’approdo in GCW rappresenta un passo significativo nella crescita di Avery Styles. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - GCW: il figlio di AJ Styles debutterà nella federazione durante il weekend di SummerSlam

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