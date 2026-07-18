Dal 2 agosto scattano i controlli sull’uso dell’intelligenza artificiale, con multe fino a 35 milioni di euro per le aziende non conformi. La normativa europea, nota come AI Act, entra in vigore e prevede verifiche sulle aziende che operano con tecnologie AI. Le sanzioni sono applicabili in caso di violazioni delle regole stabilite dalla legge. La legge è la prima al mondo dedicata interamente all’intelligenza artificiale.

Il countdown è agli sgoccioli. Dal 2 agosto entra in vigore gran parte dei regolamenti dell’ AI Act, la prima legge al mondo interamente dedicata all’intelligenza artificiale, voluta dall’Unione Europea per governare lo sviluppo e l’utilizzo di queste tecnologie. Da quella data scatteranno i controlli sulle imprese e chi non è conforme rischia sanzioni pesantissime. E a poche settimane dalla scadenza, la maggior parte delle aziende italiane non è pronta secondo un’analisi di AIDAPT (startup italiana specializzata in Agentic AI). M eno del 20% delle imprese ha avviato percorsi di formazione sull’intelligenza artificiale per i propri dipendenti, un obbligo che in realtà è già operativo dal febbraio 2025. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - AI Act, dal 2 agosto scattano i controlli: multe fino a 35 milioni per le aziende non in regola

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