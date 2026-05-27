La Guardia di Finanza ha effettuato controlli su oltre 1200 operazioni di trasferimento di denaro nei money transfer di Grosseto. Le verifiche hanno riscontrato irregolarità che hanno portato a sanzioni per un massimo di 170mila euro. L’operazione si inserisce in un’azione di verifica delle attività di trasferimento di denaro nella zona. Nessuna persona o ente è stato nominato nei comunicati ufficiali.

Grosseto, 27 maggio 2026 – Controlli a tappeto della Guardia di Finanza nei money transfer di Grosseto: nel mirino sono finite oltre 1200 operazioni di trasferimento di denaro, con irregolarità che hanno portato a sanzioni fino a 170mila euro. Le verifiche hanno riguardato quattro attività e hanno fatto emergere violazioni legate alle norme dell’ antiriciclaggio e alla corretta acquisizione dei dati identificativi dei clienti. Controlli sui trasferimenti L’attività è stata condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Grosseto, che ha passato al setaccio 1200 trasferimenti di denaro di quattro money transfer del capoluogo di provincia, effettuati in un solo mese, per un valore complessivo di circa 400mila euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Raffica di controlli della Finanza nei money transfer di Grosseto: scattano multe fino a 170mila euro

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