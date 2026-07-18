Un uomo ha spruzzato uno spray urticante su un autobus di Autolinee Toscane in piazza San Marco, venerdì pomeriggio. L’episodio si è verificato intorno alle 18 e ha causato panico tra i passeggeri. Da mesi, i rappresentanti dei lavoratori chiedono un protocollo di sicurezza per prevenire simili situazioni, ma ancora non è stato adottato. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Prato, 18 luglio 2026 – Sale la rabbia per l’ennesimo episodio di violenza su un bus di Autolinee Toscane avvenuto, questa volta, venerdì 17 luglio intorno alle 18 in piazza San Marco. La corsa è stata fermata in viale Vittorio Veneto per far scendere i passeggeri. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzini, al culmine di un violento litigio, avrebbero spruzzato sul bus dello spray al peperoncino ferendo diversi passeggeri, un verificatore e una giovane autista, che aveva preso servizio da pochi giorni. Il sindacato . "La giovane collega autista è iscritta alla Fit Cisl - spiegano dal sindacato – e aveva preso servizio da pochi giorni. Questa volta non ci limiteremo alla solidarietà, che resta massima verso i colpiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione con lo spray sul bus, sale la rabbia: “Attendiamo da mesi il protocollo sulla sicurezza”

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