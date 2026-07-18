Venerdì 17 luglio, intorno alle 18, un passeggero ha spruzzato uno spray irritante su un bus di Autolinee Toscane in piazza San Marco. L’episodio ha scatenato proteste tra i passeggeri, che chiedono maggiore sicurezza. La società di trasporti non ha ancora comunicato dettagli sul protocollo di sicurezza da adottare. La situazione ha generato tensione tra chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici.

Prato, 18 luglio 2026 – Sale la rabbia per l’ennesimo episodio di violenza su un bus di Autolinee Toscane avvenuto, questa volta, venerdì 17 luglio intorno alle 18 in piazza San Marco. La corsa è stata fermata in viale Vittorio Veneto per far scendere i passeggeri. Secondo quanto ricostruito, alcuni ragazzini, al culmine di un violento litigio, avrebbero spruzzato sul bus dello spray al peperoncino ferendo alcuni passeggeri, un verificatore e una giovane autista, che aveva preso servizio da pochi giorni. Il sindacato . "La giovane collega autista è iscritta alla Fit Cisl - spiegano dal sindacato – e aveva reso servizio da pochi giorni. Questa volta non ci limiteremo alla sola solidarietà, che resta massima verso i colpiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione con lo spray sul bus, sale la rabbia: “Attendiamo ancora il protocollo sulla sicurezza”

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