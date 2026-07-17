Nel pomeriggio di oggi, alle 18, una persona ha spruzzato spray al peperoncino su un bus in piazza San Marco, causando panico tra i passeggeri. La scena ha generato una fuga di alcuni presenti e richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Non risultano gravi feriti, ma l'episodio ha provocato scompiglio nella zona centrale della città. Le autorità stanno indagando sull'identità dell'aggressore e sulle motivazioni dell'atto.

Prato, 18 luglio 2026 – Il limite è stato superato. L'episodio di violenza avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 18 in piazza San Marco, a bordo di un autobus, dove un gruppo di giovani ha scatenato il panico utilizzando spray al peperoncino intossicando passeggeri e conducente,è solo l' ultimo di una lunga serie che rende il servizio di trasporto pubblico locale un ambiente insicuro e invivibile. L' aggressione, che ha visto coinvolti anche il conducente e il personale di controllo intervenuti, ha costretto il mezzo a fermarsi e ha gettato nell'angoscia i passeggeri presenti, costretti a evacuare in preda al panico. È un miracolo che non ci siano state conseguenze sanitarie ancora più gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Aggressione sul bus con lo spray al peperoncino: paura in piazza San Marco

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