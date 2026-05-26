Spray al peperoncino a scuola ancora un episodio La rabbia della preside | È un reato non una bravata

Da lanazione.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un episodio di spray al peperoncino in una scuola di Arezzo si è verificato questa mattina. La preside ha commentato che si tratta di un reato e non di una bravata. L’episodio è avvenuto nell’istituto Buonarroti Fossombroni, provocando probabilmente disagio tra studenti e personale. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze o sui responsabili. La scuola ha confermato che le forze dell’ordine sono state allertate per approfondimenti.

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Arezzo, 26 maggio 2026 – Spray al peperoncino spruzzato in classe, ancora un episodio ad Arezzo. È successo nella mattina di martedì 26 maggio all’istituto Buonarroti Fossombroni. Studenti e personale scolastico – ancora non sono stati resi noti i numeri – sono rimasti intossicati, riportando irritazione agli occhi e alle vie respiratorie. Alcuni sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale San Donato.  L’intervento dei soccorritori. Lanciato l’allarme al 112 sul posto sono intervenuti tutti i soccorritori con le ambulanze per soccorrere le persone coinvolte ed accompagnarle in ospedale e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza gli ambienti dalla sostanza urticante. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Spray al peperoncino a scuola, ancora un episodio. La rabbia della preside: “È un reato, non una bravata”
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