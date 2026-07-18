Un anziano è stato aggredito in casa da ladri e ha preso una pistola. Il figlio ha riferito che si è trattato di un trauma, ma che è riuscito a fermare l'aggressore in tempo. I ladri erano entrati per commettere un furto, ma sono stati fermati prima di riuscire a portare a termine il colpo. Nessuna altra informazione su eventuali feriti o danni.

La sottile linea di demarcazione che divide il senso di giustizia e di responsabilità dal moto istintivo di vendetta per un torto subìto. Il caso del gioielliere Mario Roggero di Grinzane Cavour condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori, spinge l’ex dirigente cittadino del Partito democratico Nicolò Gatta a raccontare un episodio traumatico che ha coinvolto la sua famiglia. Il 20 novembre 2019, suo padre, Giuseppe Gatta, orefice in pensione «fu aggredito in casa durante quello che sembrava un tentativo di furto — racconta Nicolò —. Ma la violenza, quella sera, fu reale: mio padre venne ferito gravemente con sette colpi di coltello». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Aggredito in casa dai ladri, l'anziano prende la pistola, il figlio: «È stato un trauma ma sono riuscito a fermarlo in tempo»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SHOCK: LA MAMMA DEL MIO RAGAZZO LOLLO DISTRUGGE IL COMPUTER COSTOSO E INCOLPA IL MIO AMICO AMADOU!

Notizie e thread social correlati

Picchiato e accoltellato dai ladri sorpresi in giardino: «Sono cardiopatico, temevo di sentirmi male ma sono riuscito a colpirne uno»Durante la notte del 7 luglio, in una zona residenziale di Teolo, un uomo di 45 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da due ladri sorpresi...

Alain Prost rapinato e aggredito in casa, trauma cranico per il campione franceseAlain Prost è stato vittima di una rapina e aggressione nella sua casa a Nyon, sul lago di Ginevra.

Temi più discussi: Aggredito in casa dai ladri, l'anziano prende la pistola, il figlio: È stato un trauma ma sono riuscito a fermarlo in tempo; Aggredito e rapinato in casa sua, notte da incubo a Lignano; Imprenditore rapinato dai banditi in casa nel cuore della notte: l'aggressione e la fuga con il bottino. Caccia ai malviventi; Teolo, scopre i ladri in giardino e viene aggredito: ferito un 45enne.

Turista americana derubata del portafoglio Chanel in centro: il ladro in fuga bloccato da un cittadino eroe, poi aggredito e insultato dai passantiFurto in centro a Milano, la vittima 38enne era seduta al tavolo del ristorante Casa Sorbillo. Il malvivente è un cileno di 40 anni: arrestato da un poliziotto fuori servizio, richiamato dal caos ch ... ilgiorno.it

Imprenditore aggredito e rapinato dai banditi nella notte: l'agguato in casa e la fuga con il bottino. Caccia ai responsabiliLIGNANO SABBIADORO (UDINE) - Aggredito e rapinato nella sua casa nel cuore della notte: è accaduto a Lignano Sabbiadoro dove, poco prima delle ... msn.com