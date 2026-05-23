Alain Prost è stato vittima di una rapina e aggressione nella sua casa a Nyon, sul lago di Ginevra. Durante l'evento, il campione francese ha subito un trauma cranico. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ferite o sulle modalità dell'aggressione. La polizia ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto.

Momenti di terrore per Alain Prost, vittima di una violenta rapina nella sua villa di Nyon, sul lago di Ginevra. A dare la notizia è stato il quotidiano svizzero Blick secondo cui una banda di malviventi ha fatto irruzione nell'abitazione dell'ex campione del mondo di Formula 1 martedì scorso intorno alle 8.30 di mattina, aggredendo il francese e costringendo uno dei figli ad aprire la cassaforte. Trauma cranico per l'ex campione di Formula 1 L'ex pilota avrebbe riportato un trauma cranico in seguito all'aggressione. Non è stato reso noto il valore del bottino, ma si ipotizza che sia molto elevato. La famiglia non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma l'episodio avrebbe avuto un forte impatto emotivo, tanto da richiedere l'intervento di un team di supporto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Alain Prost rapinato e aggredito in casa, trauma cranico per il campione francese

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Alain Prost rapinato e picchiato in casa, l'ex campione di F1 ferito alla testa

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