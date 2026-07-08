Durante la notte del 7 luglio, in una zona residenziale di Teolo, un uomo di 45 anni è stato aggredito e ferito con un coltello da due ladri sorpresi nel suo giardino. L’uomo, affetto da problemi cardiaci, ha riferito di aver temuto di sentirsi male ma di aver comunque reagito, colpendo uno degli assalitori. I ladri sono riusciti a fuggire prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

TEOLO (PADOVA) - Un 45enne è stato aggredito e accoltellato da due ladri durante un tentativo di furto in abitazione a Feriole di Teolo nella tarda serata del 7 luglio. Indagini in corso a cura dei carabinieri per individuare i responsabili. Le indagini L'episodio è avvenuto alle 22.30 di martedì nella proprietà privata del 45enne Diego Gusella, che nel suo giardino ha sorpreso due uomini intenti ad armeggiare su una moto con l'intento di rubarla. Quando sono stati scoperti, per guadagnarsi la fuga hanno aggredito il proprietario. La vittima, con l'aiuto dei vicini, ha dato l'allarme e sul posto sono arrivate le pattuglie del Nucleo radiomobile dei carabinieri che hanno eseguito un sopralluogo e avviato le indagini per rintracciare i responsabili, riusciti nel frattempo a fuggire. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Picchiato e accoltellato dai ladri sorpresi in giardino: «Sono cardiopatico, temevo di sentirmi male ma sono riuscito a colpirne uno»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Picchiato e accoltellato dai ladri sorpresi in giardino

Notizie e thread social correlati

Accoltellato e picchiato dai ladri sorpresi a rubare in casaNella notte tra il 30 e il 31 maggio a Cassola, un furto in abitazione si è trasformato in rapina.

Jannik Sinner: «Il mio sogno era diventare un tennista professionista, ci sono riuscito, ma questo non vuol dire che sono arrivato»Il 29 giugno, nel primo pomeriggio, il tennista italiano scenderà in campo sul campo centrale di Wimbledon contro il serbo Miomir Kecmanovic.

Temi più discussi: Sesto San Giovanni, 19enne accoltellato al parco: tre arrestati per tentato omicidio; Rifiuta l'ennesima pizza gratis: titolare di una pizzeria ucciso a coltellate. L'assassino arrestato; Catania, tenta di uccidere la compagna come il padre fece con la madre; Irruzione in casa a Gela, 50enne picchiato e accoltellato: la madre dà l'allarme, due fratelli arrestati.

Picchiato e accoltellato dai ladri sorpresi in giardino: Sono cardiopatico, temevo di sentirmi male ma sono riuscito a colpirne uno VIDEOTEOLO (PADOVA) - Un 45enne è stato aggredito e accoltellato da due ladri durante un tentativo di furto in abitazione a Feriole di Teolo nella tarda serata del 7 luglio. ilgazzettino.it

Picchiato e accoltellato dai ladri sorpresi in giardino: Sono cardiopatico, temevo di sentirmi male ma sono riuscito a colpirne unoTEOLO (PADOVA) - Un 45enne è stato aggredito e accoltellato da due ladri durante un tentativo di furto in abitazione a Feriole di Teolo nella tarda serata del 7 luglio. ilgazzettino.it

Mentre stava tornando a casa dai festeggiamenti per la promozione del Monza in serie A, uno studente di 17 anni è stato accoltellato al petto durante una rapina. Identificati il 19enne egiziano Ibrahim A., nato e residente a Monza, già in carcere per precede x.com