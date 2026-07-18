Affari tuoi Herbert Ballerina annuncia l’ultima puntata | Ora sono affari vostri

Questa sera va in onda l’ultima puntata di “Affari tuoi” su Rai1. Herbert Ballerina ha pubblicato un post annunciando la fine del programma e ha scritto “Ora sono affari vostri”, taggando Stefano De Martino.

Ultima puntata di “Affari tuoi”, in onda questa sera su Rai1. Un post di Herbert Ballerina, con tanto di tag rivolto a Stefano De Martino, ne dà l’annuncio. Herbert però, in chiave ironica, scrive: “Ora sono affari vostri”. Il programma condotto da De Martino chiude un’altra annata da protagonista. Ascolti solidi, tanta partecipazione da casa e una formula che ha saputo rinnovarsi restando fedele a sé stessa. Affari Tuoi si conferma uno dei format più amati del daytime Rai, capace di tenere incollati milioni di italiani ogni sera prima del Tg. Ma quest’anno il vero valore aggiunto è stato un altro. Herbert e Stefano: più di una coppia tv Al centro di tutto c’è stato il rapporto tra il conduttore e Herbert Ballerina. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Stefano De Martino annuncia il ritorno di Herbert Ballerina ad Affari Tuoi L'hanno liberato

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