Affari Tuoi Herbert Ballerina salva la partita di Valiant | Ora mi devi dare 25mila euro

Da fanpage.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata di sabato 9 maggio di Affari Tuoi, un concorrente ligure si è trovato in difficoltà e rischiava di perdere tutto. La presenza di Ditonellappiaga come ospite ha attirato l'attenzione, ma è stato Herbert Ballerina a intervenire, dando un consiglio che ha cambiato le sorti della partita. Alla fine, il concorrente è riuscito a salvarsi, con Ballerina che ha chiesto in cambio 25mila euro.

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Clamoroso l'esito della puntata di sabato 9 maggio di Affari Tuoi. Nella serata in cui è ospite Ditonellappiaga il concorrente ligure rischia di tornare a casa a mani vuote, ma grazie al consiglio di Herbert Ballerina sceglie la regione fortunata giusta.🔗 Leggi su Fanpage.it

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