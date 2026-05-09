Affari Tuoi Herbert Ballerina salva la partita di Valiant | Ora mi devi dare 25mila euro

Nella puntata di sabato 9 maggio di Affari Tuoi, un concorrente ligure si è trovato in difficoltà e rischiava di perdere tutto. La presenza di Ditonellappiaga come ospite ha attirato l'attenzione, ma è stato Herbert Ballerina a intervenire, dando un consiglio che ha cambiato le sorti della partita. Alla fine, il concorrente è riuscito a salvarsi, con Ballerina che ha chiesto in cambio 25mila euro.

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Clamoroso l'esito della puntata di sabato 9 maggio di Affari Tuoi. Nella serata in cui è ospite Ditonellappiaga il concorrente ligure rischia di tornare a casa a mani vuote, ma grazie al consiglio di Herbert Ballerina sceglie la regione fortunata giusta.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Affari Tuoi, Herbert Ballerina ha rovinato la “partita perfetta”: De Martino basito Affari tuoi, Herbert Ballerina si nasconde: com'è conciatoCome sempre, per i telespettatori di Rai 1, ci sono due Affari tuoi: uno è quello della partita vera e propria, l'altro è lo show collaterale del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Affari Tuoi, l’annuncio di Stefano De Martino. Poi l’affondo: L’abbiamo già levato; Affari Tuoi, altro che De Martino: Martina Miliddi pazza di Herbert Ballerina: Sei il mio momento preferito; Affari Tuoi, la Rai ha deciso: che fine fanno Martina e Herbert (e la data dell’ultima puntata); Herbert Ballerina, la spalla preferita di Stefano De Martino è fidanzato: chi è Lucia Di Franco. Affari Tuoi, Herbert Ballerina salva la partita di Valiant: Ora mi devi dare 25mila euroClamoroso l’esito della puntata di sabato 9 maggio di Affari Tuoi. Nella serata in cui è ospite Ditonellappiaga il concorrente ligure rischia di tornare a casa a mani vuote, ma grazie al consiglio di ... fanpage.it Affari Tuoi, il futuro di Herbert Ballerina e il retroscena su Sanremo: la scelta di Stefano De MartinoE' tempo di tirare le somme ad Affari Tuoi: dopo essere diventato uno dei simboli del programma, Herbert Ballerina guarda al futuro. Cosa ha deciso De Martino. libero.it Ascolti tv ieri, 8 maggio 2026: dallo scontro tra GF Vip, Ore 14 Sera e Quarto Grado a La Ruota della Fortuna contro Affari Tuoi x.com Fatto Stronzo: Una volta ho dovuto mandare persone in tutta Italia a incollare sopra parti di grandi cartelloni perché avevo dimenticato di controllare due volte le impostazioni di sovrastampa di qualcosa di cruciale. Ops. Qual è uno dei tuoi brutti errori : r/Adob reddit