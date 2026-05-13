Affari Tuoi conduce la puntata Herbert Ballerina Stefano De Martino | Ormai è tradizione

Mercoledì 13 maggio, il game show di Rai 1, Affari Tuoi, è tornato con una nuova puntata condotta da Stefano De Martino. Durante l’episodio, Herbert Ballerina ha presentato le sue scene in qualità di conduttore. Stefano De Martino ha commentato che questa modalità rappresenta ormai una tradizione del programma. La serata ha visto la partecipazione di diversi concorrenti e momenti di intrattenimento.

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Nuova puntata per il game show più amato di Rai 1, Affari Tuoi, che torna anche mercoledì 13 maggio condotto come sempre da Stefano De Martino. Una serata che, per una volta, non prevede la consueta sfida televisiva con la controparte Mediaset, La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma che conferma quella che ormai è una tradizione settimanale: lo scambio di conduzione. A prendere il posto dell’ex ballerino arriva Herbert Ballerina, chiamato a gestire in parte il gioco di Federica, la concorrente dalla Calabria. Herbert Ballerina e le targhe alterne. Su Rai 1, in questa nuova puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha accolto Federica da Montepaone (Calabria) pronta a giocare con il pacco numero 20.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Affari Tuoi, conduce la puntata Herbert Ballerina. Stefano De Martino: “Ormai è tradizione” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Momento emozionante ad Affari Tuoi Herbert Ballerina sorprende De Martino per il compleanno Notizie correlate Leggi anche: Affari Tuoi, puntata incredibile: Stefano De Martino tira un calcio a Herbert Ballerina Affari Tuoi, Stefano De Martino “tormenta” Herbert Ballerina: “Non posso lavorare”Nuovo appuntamento per Affari Tuoi, il programma di successo condotto da Stefano De Martino. Temi più discussi: Affari tuoi 2025/26 - Puntata del 10/05/2026 - Video; Affari Tuoi, Stefano De Martino svela perché il programma dura così tanto. Partita disastrosa; Stasera in tv, De Martino sfida la finale di Coppa Italia Lazio-Inter; La Rai non ha alternative: da Venier che resta a Liorni d'estate, la tv punta alla stabilità per non crollare. la rilevanza del mercoledì sera per la televisione italiana (herbert conduce la puntata di affari tuoi) x.com Affari Tuoi, conduce la puntata Herbert Ballerina. Stefano De Martino: Ormai è tradizioneSerata movimentata su Rai 1 ad Affari Tuoi, tra sfortuna, pacchi traditori e un conduttore d’eccezione: Herbert Ballerina prende il posto di De Martino ... dilei.it Affari Tuoi, serata disastrosa ma lo show di De Martino salva la puntata: Ma cos’è La Ruota della Fortuna?Tra battute, siparietti e una partita disastrosa, De Martino trascina Affari Tuoi anche nella serata dell’Eurovision: ecco cosa è successo nella puntata del 12 maggio. libero.it