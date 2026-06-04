Le accuse contro un ex senatore e un ex premier relative alle stragi del 1993 sono state archiviate. La figlia di uno degli imputati ha commentato l’esito, sottolineando che non ci sono stati rapporti tra l’allora governo e la criminalità organizzata. Le indagini e i processi si sono conclusi con questa decisione, che esclude ogni coinvolgimento diretto degli imputati nelle attività criminali. La condanna di un fedelissimo di lunga data non è stata menzionata nel commento.

“Dopo decenni di indagini e processi, si chiude anche quest’ultimo capitolo con l’unica conclusione possibile, ovvero l’assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata”. Così ieri la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è corsa a celebrare l’archiviazione disposta dal Tribunale di Firenze per Marcello Dell’Utri, nell’inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi mafiose del 1993. “Mancano gli elementi concreti”. Per la gip Patrizia Martucci infatti “mancano elementi concreti su contattirapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Marcello Dell’Utri, stretto collaboratore di Berlusconi”. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Stragi del 1993, archiviate le accuse contro Dell’Utri e Berlusconi. Esulta Marina che rilancia l’emergenza giustizia, ma sorvola sulla condanna del fedelissimo di suo padre

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STRAGI 93, archiviate accuse aDELL'UTRI-BERLUSCONI. Marina: la GIUSTIZIA resta emergenza

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Stragi del '93, archiviate le accuse a Dell'Utri: nessun elemento concreto a supporto dell'accusa reddit

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