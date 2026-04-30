Porto di Pastena il Ministero frena sul progetto e chiede chiarimenti | esulta il comitato

Il Ministero ha richiesto chiarimenti sul progetto del “Porto di Pastena” dopo aver esaminato le osservazioni presentate durante la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). La comunicazione ufficiale ha portato a una sospensione momentanea delle autorizzazioni finché non saranno forniti i dettagli richiesti. Nel frattempo, il comitato che si oppone al progetto ha espresso soddisfazione per questa fase.

Le osservazioni presentate nell’ambito della procedura VIA sul progetto del “Porto di Pastena” hanno trovato un primo riscontro concreto. La Commissione VIA del Ministero dell’Ambiente ha richiesto, infatti, alla società Polo Nautico srl una serie di integrazioni allo Studio di Impatto Ambientale.🔗 Leggi su Salernotoday.it Notizie correlate Porto Turistico "Marina di Pastena": il progetto approda al Ministero dell'AmbienteIl progetto per la trasformazione del litorale orientale compie un passo decisivo verso la fase operativa. De Luca: "FdI è contro Teatro Verdi e Festival Giffoni". Poi frena sul nuovo Porto di PastenaL'ex governatore, ormai in campo per tornare sindaco di Salerno, replica a Sangiuliano e parla anche del progetto promosso dalla società Polo Nautico... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Porto di Pastena, il Ministero frena sul progetto e chiede chiarimenti: esulta il comitato; Il nuovo porto turistico di Salerno: Marina di Pastena, servono integrazioni; Lanocita attacca Panico: Niente cemento; Salerno, mattinata d’inferno: tre incidenti, città paralizzata dal traffico. Porto Maria di Pastena, frenata sul progetto: dal Ministero richieste 27 integrazioniStampaFrenata sul progetto del porto Marina di Pastena. La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – come riporta anche il qu ... salernonotizie.it Porto Marina di Pastena a Salerno, ok al progetto definitivoL'approvazione del progetto definitivo del porto turistico di Marina di Pastena è un altro importante tassello del sistema di infrastrutture marittime che si stanno progettando e realizzando a ... regione.campania.it Il Mistero dell'Ambiente (Commissione Via/Vas) chiede ad Ilardi ben 27 integrazioni al progetto del nuovo Porto di Pastena. La Commissione chiede anche di rispondere alle osservazioni arrivate dai portatori di interesse come comitati ed associazioni. - facebook.com facebook PORTICCIOLO DI PASTENA, ROCCO GALDI RASSICURA: “NESSUNO STRAVOLGIMENTO” GUARDA IL VIDEO x.com