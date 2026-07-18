Il gip ha confermato i domiciliari per l’ex parlamentare e giornalista accusato di aver truffato decine di persone attraverso una presunta scommessa collettiva sul calcio. L’interrogatorio di oggi non ha portato a una modifica della misura cautelare. L’indagato rimane quindi sotto custodia domiciliare, mentre le indagini continuano.

L’ora di interrogatorio non è servita a Mario Adinolfi, l’ex parlamentare e giornalista, accusato di aver truffato decine di persone con la promessa di alti guadagni nelle scommesse sul calcio, ad alleggerire la propria posizione davanti al gip. Che ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari avanzata dai suoi avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo. Pertanto, rimangono ancora vive le esigenze cautelari che avevano spinto il gip a firmare il provvedimento. Adinolfi, 54 anni, un noto pokerista, avrebbe raccolto quattro milioni e settecento mila euro, garantendo importanti ritorni economici. Ma quei soldi Adinolfi li avrebbe utilizzati, secondo la Procura, per fare spese di lusso. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

© Roma.corriere.it - Adinolfi, il gip conferma i domiciliari per la truffa con la «scommessa collettiva»

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Mario Adinolfi Condannato: Arriva la Prima Sentenza sul Caso Scommessa Collettiva | RUVIDO 363

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