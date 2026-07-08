Un giornalista e leader politico è stato posto agli arresti domiciliari a Roma con accuse di truffa aggravata, evasione fiscale, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. L’indagine riguarda il funzionamento di Scommessa Collettiva, una piattaforma coinvolta nelle ipotesi di reato. Le autorità hanno eseguito i provvedimenti, che riguardano anche reati finanziari e di evasione fiscale. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle indagini.

Mario Adinolfi, giornalista e leader politico del movimento Il Popolo della Famiglia, è agli arresti domiciliari a Roma, in relazione ai reati ipotizzati di truffa aggravata, evasione fiscale, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio e abusivismo finanziario. Il provvedimento cautelare eseguito dalla Guardia di Finanza accende nuovamente i riflettori sui rischi legati ai circuiti non regolamentati di investimento e sulla tutela del risparmio privato. Scommessa Collettiva: come funzionava l’impresa di Adinolfi. Al centro dell’indagine della Procura di Roma si trova Scommessa Collettiva, un circuito privato promosso negli ultimi anni dallo stesso Adinolfi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Adinolfi ai domiciliari, l’accusa è truffa e abusivismo finanziario: come funziona Scommessa Collettiva

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Mario Adinolfi arrestato con unaccusa tremenda: ora rischia davvero grosso

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