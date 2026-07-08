Mario Adinolfi è stato arrestato: quando i militari della Guardia di Finanza hanno varcato la soglia della sua abitazione, per il gionalista si sono spalancate le porte dei provvedimenti restrittivi. Lo scrittore e leader del Popolo della Famiglia - secondo la Repubblica - si trova attualmente ristretto in regime di arresti domiciliari. Al centro dell'inchiesta la "scommessa collettiva", meccanismo con cui sarebbero stati raccolti milioni di euro da privati ai quali venivano prospettati rendimenti legati alle scommesse sportive. Promesse che, per diversi partecipanti, non si sarebbero tradotte nella restituzione delle somme investite. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la "scommessa collettiva" buco da quasi 5 milioni di euro». Il gip: pericolosità sociale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Buco da quasi 5 milioni di euro»

Notizie e thread social correlati

Mario Adinolfi arrestato per truffa ed evasione fiscale. «Con la "scommessa collettiva" buco da quasi 5 milioni di euro»La Guardia di Finanza ha arrestato un giornalista al termine di una perquisizione nella sua abitazione.

Leggi anche: Mario Adinolfi arrestato a Roma: «Truffa ed evasione fiscale, con la "Scommessa collettiva" danni per 5 milioni di euro»

Temi più discussi: Truffa ed evasione fiscale, agli arresti domiciliari il giornalista Mario Adinolfi; Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliari; Mario Adinolfi è stato messo agli arresti domiciliari per truffa ed evasione fiscale: l'accusa riguarda un sistema di scommesse collettive; Mario Adinolfi arrestato a Roma: truffa milionaria con il sistema della scommessa collettiva.

#adinolfi ma il problema sono i gay. Grandissimo pezzo di merda... Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa con la 'scommessa collettiva' - la Repubblica x.com

Mario Adinolfi arrestato a Roma: Truffa ed evasione fiscale, con la Scommessa collettiva danni per 5 milioni di euro reddit

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale: è ai domiciliariMario Adinolfi è stato arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale: adesso si trova agli arresti domiciliari. La notizia è stata anticipata da La Repubblica. A ... tg24.sky.it

Mario Adinolfi arrestato a Roma per truffa ed evasione fiscale a causa della sua scommessa collettivaArrestato a Roma Mario Adinolfi con le accuse di evasione fiscale e truffa da 5 milioni di euro per la sua scommessa collettiva ... fanpage.it