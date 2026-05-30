Lorella Boccia e Marco Conidi sono arrivati su Rai 1 per condurre il programma pomeridiano del sabato. La trasmissione si chiama ‘Musica Mia’ e va in onda alle 17 durante l’estate. Entrambi sono stati annunciati come nuovi volti del palinsesto estivo del canale. La coppia conduce le puntate con interviste, musica e intrattenimento, portando una proposta diversa nel pomeriggio del weekend.

Lorella Boccia e Marco Conidi sono tra i nuovi volti del sabato pomeriggio estivo di Rai 1, in onda alle 17.55 dopo Linea Med con Musica Mia, il programma di territorio e musica – in onda da marzo 2025 su Rai 2 – che racconta le realtà musicali che hanno segnato l’immaginario della nostra Nazione. Ogni settimana i due viaggiatori-conduttori gireranno l’ Italia da Nord a Sud a bordo di un pulmino vintage, alla scoperta della grande canzone d’autore e delle sue radici nella musica popolare: un collante culturale, diverso da luogo a luogo, capace di far emergere le specificità dei territori e, allo stesso tempo, strumento di conoscenza e approfondimento antropologico. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Lorella Boccia e Marco Conidi portano la ‘Musica Mia’ su Rai 1

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UNO MATTINA WEEKLY Conducono Lorella Boccia Fabio Gallo e Giulia Bonaudi dal 6/6 il sabato alle 8.35 e la domenica alle 8.20 MUSICA MIA Conducono Lorella Boccia e Marco Conidi dal 30/5 alle 17.55 #Rai1 x.com

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