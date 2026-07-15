L'inchiesta sulle presunte irregolarità nella sala Var di Lissone è passata alla Procura di Monza, poiché gli episodi contestati si sono verificati in quella città. La Procura sta decidendo se archiviare le indagini o proseguire con l'apertura di un procedimento formale. La decisione riguarda anche la posizione di un arbitro coinvolto, con l’attenzione puntata sulla linea da seguire.

Milano – La tranche dell’inchiesta sulle “bussate” nella sala Var di Lissone verrà trasmessa alla Procura di Monza per competenza territoriale, perché gli episodi contestati sono avvenuti nella città brianzola. Scenari meno chiari sul capitolo con al centro invece le designazioni di arbitri: potrebbe avviarsi verso una richiesta di archiviazione, su cui dovrà poi esprimersi il giudice per le indagini preliminari, oppure verso una chiusura indagini che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. Su questo secondo filone, che riguarda in particolare i rapporti tra arbitri e società come l’Inter, si sarebbe creata una spaccatura in Procura. Da... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Arbitri, adesso l’inchiesta è al bivio: archiviazione o chiusura indagini. La Procura valuta la linea su Rocchi

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