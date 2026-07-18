È scomparso Pino Farinotti, critico cinematografico noto per il suo approccio indipendente. La sua ultima video-biografia si intitolava “fuori dal gruppo”, un’espressione che rifletteva la sua volontà di distinguersi e di essere sempre stato fedele alla propria visione. Farinotti si era sempre definito orgoglioso di essere diverso dagli altri, mantenendo una posizione autonoma nel mondo del cinema e della critica.

Milano – Un critico e una personalità “fuori dal gruppo”, per citare il titolo dell’ultima video-biografia e una definizione che gli avevano - e si era - cucito addosso. Una “mosca bianca”. Con una passione sfrenata per il cinema americano e un amore viscerale per Milano e la sua storia. Se n’è andato a 75 anni Pino Farinotti, critico e scrittore, titolare de “Il Farinotti”, il primissimo “Dizionario dei film“, che con questo titolo fece capolino nel 1980. Docente di letteratura e cinema, ha firmato bestseller tradotti in più lingue e vinto importanti premi letterari, tra cui il Bancarella. Il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2003 lo nominò “Benemerito della cultura”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Pino Farinotti, critico cinematografico “fuori dal gruppo”. E orgoglioso di esserlo

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