Una studentessa universitaria di 20 anni, di nazionalità spagnola, è stata violentata da un gruppo di persone fuori da una discoteca a Milano. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 giugno. La giovane è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove è stata sottoposta a esami. La polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze. Nessun dettaglio sull’identità delle persone coinvolte è stato reso noto.

Milano, 8 giugno 2026 – Una studentessa universitaria di 20 anni, di nazionalità spagnola, arrivata con il programma Erasmus per studiare a Milano, avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 e il 23 maggio scorso al termine di una serata in una discoteca in via Corelli, periferia est del capoluogo lombardo. La serata in discoteca. La Procura di Milano e la Squadra mobile della Polizia stanno indagando per arrivare ad identificare gli aggressori – quattro o cinque, secondo il racconto che la vittima ha fornito alle forze dell’ordine – che avrebbero abusato della giovane. Da quanto si è saputo, la giovane, che frequentava col progetto Erasmus una nota università milanese, era andata in discoteca con un’amica per passare una serata di divertimento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Milano.

© Ilgiorno.it - Studentessa universitaria Eramus violentata dal gruppo fuori da una discoteca di Milano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca di Milano: la vittima è una studentessa spagnola in ErasmusUna studentessa spagnola di 20 anni, in Erasmus a Milano, è stata vittima di una violenza sessuale di gruppo davanti a una discoteca.

Auto a tutta velocità su gruppo di giovani fuori da una discoteca a Taormina. Il sindaco De Luca: “È tentato omicidio”Un’auto ha attraversato a forte velocità un gruppo di giovani davanti a una discoteca.

Studentessa universitaria Eramus vittima di violenza sessuale in una discoteca di MilanoLa ragazza spagnola, 20 anni, è stata agganciata all’interno del locale e poi abusata all’esterno del locale. Gli abusi sono stati accertati dalla clinica Mangiagalli ... ilgiorno.it

Studentessa spagnola violentata dal branco a Milano: Abusi da 4-5 uomini. L'incubo in strada e in auto dopo la discotecaUna studentessa universitaria di vent'anni spagnola, che era in Erasmus a Milano, avrebbe subito una violenza sessuale di gruppo nella notte tra il 22 ... msn.com