È morto a 75 anni Pino Farinotti (nella foto), giornalista, critico cinematografico, scrittore e intellettuale, una delle voci più autorevoli e riconoscibili del cinema italiano degli ultimi cinquant'anni. Autore dal 1979 del celebre Dizionario Farinotti, divenuto negli anni uno strumento di riferimento imprescindibile per il pubblico e per gli addetti ai lavori, dopo una lunga carriera dalla carta stampata alla televisione, Farinotti nel 2000 è stato tra i fondatori di MYmovies, oggi la più importante piattaforma italiana dedicata al cinema. Accanto alla critica cinematografica, Farinotti ha coltivato per tutta la vita la narrativa e la saggistica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Farinotti, critico e scrittore. Suo il "Dizionario" sul cinema

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Giornalista, scrittore e autore del Dizionario Farinotti, è stato una delle voci più autorevoli della critica cinematografica italiana, contribuendo a formare il dibattito sul cinema tra editoria, televisione e digitale x.com

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