Addio a Brenda Fricker premio Oscar e volto conosciuto di Mamma ho perso l' aereo
Il mondo del cinema è in lutto dopo la notizia della morte di Brenda Fricker, attrice di livello internazionale premiata l'Oscar alla miglior attrice non protagonista nel 1990 per la sua interpretazione ne "Il mio piede sinistro". Nata a Dublino il 17 febbraio 1945, l'artista irlandese si è spenta giovedì 16 luglio. Il decesso è stato confermato dal suo agente, Phil Belfield. A quanto pare l'attrice soffriva di una grave malattia. Di Brenda Fricker sappiamo che nutrì da sempre un grandissimo amore per la recitazione. Nata da padre irlandese e madre britannica, si avvicinò presto a quello che poi sarebbe divenuto il suo lavoro. A 16 anni debuttò a teatro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Brenda Fricker è morta, addio all'attrice di Mamma ho perso l'aereo
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