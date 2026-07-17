Morta Brenda Fricker star di Mamma ho riperso l' aereo e premio Oscar con Il mio piede sinistro aveva 81 anni

Da virgilio.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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È morta a 81 anni Brenda Fricker, attrice irlandese nota al pubblico internazionale per il ruolo in Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York e per l’Oscar vinto con Il mio piede sinistro. Il decesso, avvenuto il 17 giugno, è stato confermato dal suo agente Phil Belfield. Morta Brenda Fricker, chi era l’attrice premio Oscar Brenda Fricker era nata a Dublino e aveva costruito una carriera lunga tra teatro, televisione e cinema. Come ricordato dalla BBC, nel 1990 era diventata la prima attrice irlandese a vincere un premio Oscar. Una recente immagine dell’attrice Brenda Fricker Conquistò l’ambita statuetta per l’interpretazione nel film Il mio piede sinistro. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Home Alone and My Left Foot star Brenda Fricker dies aged 81

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