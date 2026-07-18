Il guasto ai tubi è stato risolto. Ora sono in programma investimenti per 6 milioni di euro, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente. La rete idrica, spesso soggetta a criticità, necessita di interventi urgenti, come richiesto dalla sindaca una settimana fa. La società ha annunciato che le riparazioni sono state completate e che i lavori di ammodernamento sono in corso.

Servizio idrico sempre in primo piano a Poggibonsi, tra manutenzioni e criticità. Una settimana fa, il “richiamo“ della sindaca Susanna Cenni. La quale, rivolta alla società Acque, aveva affermato in sintesi: "Bene gli investimenti, ma occorre ammodernare con urgenza i piani di intervento" su una rete troppo spesso soggetta a problemi. Una richiesta successiva ai disagi dei residenti tra viale Marconi, via del Chianti e strade limitrofe. Una zona nord di Poggibonsi alle prese con più episodi ravvicinati di rotture di tubazioni e stop all’erogazione, con tanto di ricorso alle autobotti per il rifornimento. Ora in viale Marconi sarà completata... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Acque, risolto il guasto ai tubi. Ora investimenti da 6 milioni: "Bisogna agire per tempo"

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