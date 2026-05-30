Umbra Acque ha annunciato che il bilancio è in ordine e che gli investimenti sono in aumento. Sono stati inoltre confermati sconti in bolletta destinati a circa tre milioni di utenti, con un bonus di 75 litri di acqua gratuita al giorno per ogni persona appartenente a utenze considerate deboli.

PERUGIA Bonus idrici a favore delle utenze deboli, pari a 75 litri di acqua gratuita al giorno per persona. E investimenti pro-capite di 130 euro, superiori alla media nazionale. Sono alcuni dei numeri emersi all’assemblea dei soci di Umbra Acque che ieri ha approvato all’unanimità dei presenti il bilancio d’esercizio 2025, con la partecipazione di 22 soci, rappresentativi del 91,88% del capitale sociale. Il gestore del servizio idrico integrato nei 38 comuni umbri, ha chiuso l’anno con un margine operativo lordo di quasi 49 milioni di euro, in forte crescita rispetto all’anno precedente, e con un patrimonio netto che supera i 99 milioni di euro, grazie alle scelte di patrimonializzazione della società. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Umbra Acque, bilancio ok. Investimenti in crescita. Sconti in bolletta per 3 milioni

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