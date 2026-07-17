Black-out di internet | Il guasto è risolto
Il guasto internet a Sovicille è stato risolto, secondo il sindaco. La connessione era interrotta da martedì sera e il disservizio è durato fino a ieri, creando problemi a cittadini e attività locali.
È stato finalmente risolto il guasto internet a Sovicille, come conferma il sindaco Giuseppe Gugliotti. Il comune era rimasto senza connessione dalla serata di martedì e il disservizio si è protratto fino a ieri, causando non pochi disagi a cittadini e attività. All’origine dello stop il danneggiamento di un cavo della fibra ottica durante alcuni lavori. I residenti rimasti senza internet hanno dovuto affrontare diverse complicazioni. Il blocco, infatti, ha provocato perdite economiche per alcune attività: molti turisti pagano principalmente con la carta di credito e, senza connessione, i circuiti bancari hanno funzionato con difficoltà. Inoltre, gran parte delle prenotazioni di alberghi e ristoranti passa attraverso app dedicate o siti web, diventati inutilizzabili durante il blackout. 🔗 Leggi su Lanazione.it
OP MCMan awakens disaster system, summons Earth players to build skeleton army against gods.
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A seguito di un banale blackout elettrico, avvenuto quattro giorni fa, ancora oggi tutta la zona e dunque nei nostri uffici ci ritroviamo isolati sia come linea telefonica che linea internet. Siamo comunque reperibili tramite WhatsApp allo 078362396 facebook
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