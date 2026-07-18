Una donna è stata accoltellata a Roma dalla sua ex amica, che le ha inferto quattro fendenti. Secondo quanto riferito, l'aggressione sarebbe stata motivata da voci diffusesse dall'ex amica, che accusavano la vittima di aver avuto relazioni con uomini sposati. Le indagini stanno valutando anche altre ipotesi, oltre al movente sentimentale legato a un ragazzo conteso. La vittima si trova in ospedale, le sue condizioni non sono state rese note.

L’amore c’entra, ma potrebbe non essere l’unico movente. Quattro coltellate alla rivale per un ragazzo conteso, anche se si indaga pure su altre piste. Lo scenario è quello delle torri di Tor Bella Monaca. A terra, più di 24 ore dopo l’aggressione, rimangono i guanti lasciati dagli infermieri del 118 e una macchia di sangue. Altro sangue è sul sedile anteriore, lato passeggero, della Toyota Yaris con la quale una giovane di 25 anni, residente nel quartiere, è stata accompagnata da una sua amica all’alba di giovedì al pronto soccorso del Policlinico di Tor Vergata con un coltello lungo sedici centimetri ancora conficcato nella parte bassa della schiena. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Accoltella l'ex amica a Roma: «Aveva messo in giro voci non vere che avevo storie con uomini sposati»

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