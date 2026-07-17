Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo | arrestata a Roma

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Roma dopo aver accoltellato un’amica durante una discussione su un ragazzo. La vittima si è presentata notturnamente al pronto soccorso del policlinico di Tor Vergata, con un coltello ancora conficcato nella schiena e ferite profonde. La scena si è svolta in strada, poco prima dell’intervento delle forze dell’ordine.

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver accoltellato un’amica durante una lite per un ragazzo. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico di Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e profonde ferite. È stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. La ricostruzione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori tra le due giovani, un tempo amiche, c’erano dissidi per vicende legate a un ragazzo. Erano circa le 4 del mattino di ieri quando la 25enne e una sua amica di 19 anni si sono date appuntamento attraverso i social, in via Francesco Anichini per discutere di un ragazzo. 🔗 Leggi su Open.online

Segui gli aggiornamenti su Roma.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Accoltellato più volte dalla compagna durante una lite, l'uomo è in pericolo di vita: orrore a Ostia

Notizie e thread social correlati

Roma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enneUna donna di 25 anni è stata trovata con un coltello conficcato nella schiena, vestiti insanguinati e ferite profonde dopo un'aggressione avvenuta...

Accoltella all’addome il compagno durante una lite a Ostia, arrestata per tentato omicidio: l’uomo è gravissimoOggi a Ostia si è verificato un episodio di violenza durante una lite tra due persone.

Temi più discussi: Loreto, accoltella la moglie, poi scrive alla madre di lei: L'ho uccisa. Fonti investigative: Non è femminicidio; Giù dalla finestra del ristorante. Un diciottenne in ospedale; Impedisce all’amica di bere una birra in auto: lei lo accoltella con una forbice. Arrestata.

Accoltella l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata a RomaUna ragazza di 19 anni è stata arrestata per aver accoltellato un’amica durante una lite per un ragazzo. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico di Tor Vergata ... msn.com

Roma, accoltella alla schiena l’amica durante una lite per un ragazzo: arrestata 19enneLa scena che si sono trovati davanti i soccorritori è stata inquietante: una giovane di 25 anni con un coltello ancora conficcato nella schiena, i vestiti ... lapresse.it