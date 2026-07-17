Accoltella l' amica durante una lite per un ragazzo arrestata 19enne a Roma

Da gazzettadelsud.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una giovane di 19 anni è stata arrestata a Roma con l'accusa di tentato omicidio dopo aver accoltellato alla schiena un’amica di 25 anni durante una lite. L’episodio è avvenuto in seguito a una discussione legata a un ragazzo. La polizia ha fermato la ragazza poco dopo l’accaduto. La vittima è stata portata in ospedale per le ferite riportate.

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Avrebbe accoltellato alla schiena una 25enne durante una lite per un ragazzo. Per questo una giovane di 19 anni è stata arrestata dalla polizia a Roma con l’accusa di tentato omicidio. L’allarme è scattato quando di notte la vittima si è presentata al policlinico Tor Vergata con un coltello ancora conficcato nella schiena e profonde ferite. E' stata sottoposta a intervento chirurgico ed è ricoverata in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita. A quanto ricostruito dagli investigatori, tra le due giovani, un tempo amiche, c'erano dissidi per vicende legate a un ragazzo. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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