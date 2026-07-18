Abbonamenti vendita libera al via | tifosi dell’Atalanta accampati da mercoledì

Alle 10 di sabato 18 luglio sono state messe in vendita 1300 tessere per gli abbonamenti allo stadio. Da mercoledì, alcuni tifosi si sono accampati davanti all’ingresso principale, restando in fila per giorni. Nella notte precedente all’apertura, alcuni di loro hanno passato la notte all’interno dell’impianto, aspettando l’apertura delle vendite. La vendita avviene in modo libero, senza prenotazioni o priorità.

L’ATTESA. Dalle 10 di sabato 18 luglio l’ultima fase: 1300 tessere disponibili. Attesa nella notte allo stadio, c’è chi si è dato il cambio per giorni. Mentre il Mondiale si avvicina al suo momento clou, per i tifosi nerazzurri gli occhi sono già puntati sulla prossima stagione. Con la chiusura, giovedì 16 luglio, della seconda fase della campagna abbonamenti 202627 sono stati assegnati quasi 14.000 titoli, oltre il 90% di quelli disponibili, tra le prelazioni per la conferma del posto e la priorità di chi ha scelto di cambiare posto o settore. Adesso è il momento della vendita libera, aperta sabato 18 luglio alle 10, che mette «in palio» gli ultimi 1300 abbonamenti circa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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