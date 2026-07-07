Abbonamenti Roma 2026-27 tutto quello che c’è da sapere | date rinnovi e vendita libera

Da sololaroma.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sul sito ufficiale della squadra è stata annunciata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, denominata “Solo la Roma”. Sono state pubblicate le date di apertura e chiusura delle vendite, oltre alle modalità di rinnovo e vendita libera. La campagna riguarda gli abbonamenti per la prossima stagione e fornisce dettagli sulle procedure di acquisto e sui termini di validità. Nessuna comunicazione è stata rilasciata al di fuori di queste informazioni ufficiali.

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Ieri sul sito ufficiale dalla Roma sono state pubblicate tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, intitolata “Solo la Roma”. La vendita inizierà domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 10:00. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale: “Tre parole: “Solo la Roma”. Racchiudono un’identità, un’appartenenza, una fede e accompagnano il Club verso una stagione storica: quella che ci condurrà al centenario. “Solo la Roma” non è soltanto il claim degli abbonamenti 2026-27, è un messaggio che racconta l’essenza del romanismo e richiama una delle scenografie più iconiche della storia del Derby, quella del 27 novembre 1994?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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