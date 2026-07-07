Abbonamenti Roma 2026-27 tutto quello che c’è da sapere | date rinnovi e vendita libera

Notizia in breve

Sul sito ufficiale della squadra è stata annunciata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, denominata “Solo la Roma”. Sono state pubblicate le date di apertura e chiusura delle vendite, oltre alle modalità di rinnovo e vendita libera. La campagna riguarda gli abbonamenti per la prossima stagione e fornisce dettagli sulle procedure di acquisto e sui termini di validità. Nessuna comunicazione è stata rilasciata al di fuori di queste informazioni ufficiali.