Abbonamenti Roma 2026-27 tutto quello che c’è da sapere | date rinnovi e vendita libera
Sul sito ufficiale della squadra è stata annunciata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, denominata “Solo la Roma”. Sono state pubblicate le date di apertura e chiusura delle vendite, oltre alle modalità di rinnovo e vendita libera. La campagna riguarda gli abbonamenti per la prossima stagione e fornisce dettagli sulle procedure di acquisto e sui termini di validità. Nessuna comunicazione è stata rilasciata al di fuori di queste informazioni ufficiali.
Ieri sul sito ufficiale dalla Roma sono state pubblicate tutte le informazioni relative alla campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027, intitolata “Solo la Roma”. La vendita inizierà domani, mercoledì 8 luglio, alle ore 10:00. Questo è quanto si legge sul sito ufficiale: “Tre parole: “Solo la Roma”. Racchiudono un’identità, un’appartenenza, una fede e accompagnano il Club verso una stagione storica: quella che ci condurrà al centenario. “Solo la Roma” non è soltanto il claim degli abbonamenti 2026-27, è un messaggio che racconta l’essenza del romanismo e richiama una delle scenografie più iconiche della storia del Derby, quella del 27 novembre 1994?. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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CAMPAGNA ABBONAMENTI ROMA 26/27: Siete dei geni! (POV)
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C’È SOLO L’AS ROMA Leggi il giornale: https://ilromanista.eu/prima-pagina Domani alle ore 10 partirà la campagna abbonamenti 2026/27 con i rinnovi. Prezzi relativamente rialzati, ma c’è ancora attenzione per i settori popolari. I tifosi ci saranno a facebook
Da Mercoledì 8 luglio (START ore 10.00) si apre finalmente la campagna abbonamenti 2026/27 SOLO LA ROMA Noi ci saremo, come sempre...ma aspettiamo anche calciatori FORTI dentro la nostra amata maglia! NOI SIAMO LA ROMA! @OfficialAS x.com
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