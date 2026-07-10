Innamorato sempre di più | partano gli abbonamenti per Avellino Basket

Sono partiti gli abbonamenti per la stagione 2026-2027 dell’Halley Campania Avellino Basket. La società ha annunciato la campagna con lo slogan “Innamorato, sempre di più”. Le tessere sono disponibili per i tifosi che vogliono seguire le partite in casa. La vendita si svolge online e presso i punti vendita autorizzati. La campagna rimarrà aperta fino all’inizio del campionato.

Tempo di lettura: 6 minuti “Innamorato, sempre di più” così l’ Halley Campania Avellino Basket presenta la campagna abbonamenti per la stagione 20262027. Come sempre il club pone il tifoso al centro esatto del proprio progetto, mettendo in risalto il legame profondo tra la squadra, la città e tutti coloro che, anno dopo anno, scelgono di vivere il PalaDelMauro come una seconda casa. Questa non è soltanto un’avventura, ma una storia che si rinnova. L’abbonamento non è un semplice acquisto o la scelta di un posto sugli spalti, ma è la riconferma di un legame autentico e duraturo, che attraversa le stagioni, supera i risultati e continua a vivere nel tempo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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