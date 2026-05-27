Da sempre Per sempre parte la campagna abbonamenti del Parma | prezzi e info

La campagna abbonamenti del Parma per la stagione 20262027 è stata annunciata con lo slogan “Da sempre”. La società ha comunicato i prezzi e le modalità di sottoscrizione, senza fornire dettagli specifici sui costi o le date di apertura. La campagna si rivolge ai tifosi storici e a chi desidera sostenere la squadra, mantenendo una continuità con le passate stagioni. Non sono stati indicati eventuali benefici o promozioni legate all’abbonamento.

“Ci sono passioni che attraversano il tempo senza cambiare mai davvero”. Parte da questo concetto la nuova campagna abbonamenti 20262027 del Parma Calcio 1913, che ha scelto lo slogan “Da sempre. Per sempre” per accompagnare i tifosi verso la prossima stagione.Un racconto tra passato e futuroLa. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Calcio serie C, da lunedì parte la nuova campagna abbonamenti del GrifoLa campagna abbonamenti del Perugia per la nuova stagione di Serie C partirà lunedì 1° giugno.

Sempre più affitti, sempre meno acquisti: prezzi alle stelle bloccano il mercato immobiliare nel casertanoIl mercato immobiliare nel territorio casertano presenta un quadro contrapposto, con un aumento dell’offerta di immobili, soprattutto in affitto, e...

Temi più discussi: Il primo Parma Club per Edoardo Corvi, l'abbraccio dei tifosi al giocatore: Ci sono stati tanti momenti quest’anno che porterò per sempre con me - Videointervista; Sanità, oltre 13 milioni a Parma da parte della Regione; PARMATALK: il ko di Como e la dialettica Cherubini-Cuesta | Ospite Paonessa; Under 14: è festa per il Parma, 3-0 al Napoli in finale e primo posto.

Il Parma lancia Da sempre e per sempre, la campagna abbonamenti per la stagione 2026/27: prezzi e dettagli delle sottoscrizioni x.com

Da sempre. Per sempre: le info sulla campagna abbonamenti ’26/’27 del ParmaDa sempre. Per sempre è il nuovo claim del Parma Calcio per chiamare a raccolta i tifosi presso lo stadio Tardini nella prossima stagione. Stamane il club ducale ha svelato prezzi e modalità della c ... sportparma.com

Da sempre. Per sempre, parte la campagna abbonamenti del Parma: prezzi e infoIl club gialloblu presenta il nuovo slogan dedicato ai tifosi: un viaggio tra generazioni, ricordi e amore infinito per il Tardini ... parmatoday.it