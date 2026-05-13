Domenica mattina alle 11 si svolgerà un incontro nella comunità di Barbarasco, in cui verrà presentata la nuova Pro Loco chiamata “54012”. L’obiettivo dichiarato è organizzare eventi dedicati ai giovani e coinvolgere i residenti più giovani nel rilancio del paese. La nascita di questa associazione si inserisce in un progetto di ripresa delle attività locali, con particolare attenzione alle iniziative rivolte ai ragazzi.

Barbarasco riparte dai giovani. Domenica mattina, alle 11, la comunità si ritroverà per conoscere la nuova Pro Loco Barbarasco 54012, un’associazione che segna un cambio di passo: per la prima volta, a guidarla è un gruppo composto interamente da ragazzi del paese, cresciuti tra le vie, i campi e le piazze che ora vogliono contribuire a far vivere.A raccontare lo spirito dell’iniziativa è il presidente Leonardo Lazzerini (nella foto), eletto durante la fase costitutiva. "Siamo ragazzi quasi tutti nati e cresciuti a Barbarasco – spiega –. Sentiamo forte il legame con il territorio, tanto da scegliere come nostro brand il codice di avviamento postale 54012, un simbolo che ci rappresenta e ci identifica".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I giovani lanciano Barbarasco. Nasce la Pro Loco “54012“: "Creeremo eventi per i ragazzi"

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