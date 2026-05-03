Pronti gli eventi estivi La Pro loco protagonista

La Pro loco Valdidentro ha presentato il programma degli eventi estivi per il 2026 durante l’assemblea annuale. È stato approvato il bilancio del 2025 e sono stati annunciati numerosi appuntamenti dedicati a sport, cultura e spettacoli, pronti a coinvolgere residenti e visitatori. La stagione prevede diverse iniziative che si svolgeranno nel corso dei mesi più caldi dell’anno.

La Pro loco Valdidentro pronta ad accendere l’estate 2026. Durante l’Assemblea annuale è stato approvato il bilancio 2025 e presentato ai soci il programma della stagione estiva ricco di eventi, sport, cultura, spettacoli. Il presidente Daniele Trabucchi ha illustrato ai soci il bilancio consuntivo 2025, accompagnato da una panoramica del lavoro svolto dall’associazione e del ruolo sempre più centrale nell’organizzazione turistica, culturale e sportiva. Il bilancio è stato quindi approvato all’unanimità. Thomas Anselmi, direttore della Pro loco, ha presentato le anticipazioni della stagione: un programma ampio, articolato e trasversale, pensato per valorizzare Valdidentro e parlare a pubblici diversi, dai residenti agli ospiti, dalle famiglie agli sportivi, dagli appassionati di montagna agli amanti di cultura e spettacolo.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pronti gli eventi estivi. La Pro loco protagonista Notizie correlate Leggi anche: Turismo, Unione Nazionale Pro Loco d'Italia protagonista a Bit 2026 Pic nic al parco e La soffitta in piazza, un aprile di eventi con la Pro Loco PordenoneLa primavera entra nel vivo a Pordenone con due appuntamenti pensati per coinvolgere tutta la comunità, tra momenti all’aria aperta e occasioni di... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Pronti gli eventi estivi. La Pro loco protagonista; Eventi sul lungomare per l’estate, verso il rinnovo del protocollo con gli operatori balneari; Centri estivi oltre le polemiche: Pronti ad accogliere 842 bambini. Iscrizioni da martedì: ecco le scuole; Lettini e ombrelloni sono pronti: a Jesolo prove tecniche d’estate. Pronti gli eventi estivi. La Pro loco protagonistaLa Pro loco Valdidentro pronta ad accendere l’estate 2026. Durante l’Assemblea annuale è stato approvato il bilancio 2025 ... ilgiorno.it Pamparato, ecco gli eventi estivi della scuola comunale di musica di MondovìTutto pronto per la storica rassegna che da decenni trasforma il borgo della Valle Casotto in un centro d'eccellenza per l'alta formazione musicale ... targatocn.it In casa di un 41enne albanese trovati stupefacenti pronti allo spaccio e un’arma clandestina. Arresto convalidato, disposto l’obbligo di dimora - facebook.com facebook Tutti pronti per giocare insieme ad Alessandro Cattelan Oggi a sfidarsi sul palco saranno Maria De Filippi con Giulia Michelini vs Amadeus con Marco Bocci! Chi farà più punti ed eviterà la penitenza #Amici25 x.com