A2A Leonessa è il giorno di coach Calvani | Mi sento un privilegiato Brescia è un' eccellenza ha perso in un giorno quello che aveva costruito in tanti anni

Oggi si è svolta la prima riunione ufficiale della squadra di pallacanestro A2A Leonessa a Rezzato, presso gli uffici della BusiGroup. La seduta è stata condotta dal nuovo allenatore, che ha espresso soddisfazione per il ruolo e ha commentato la situazione della squadra di Brescia, sottolineando come abbia perso in un giorno quello che aveva costruito in anni. La presentazione ufficiale era avvenuta undici giorni prima in una sede istituzionale.

Il primo passo ufficiale era stato in Loggia, undici giorni prima, ma la nuova A2A Leonessa Brescia inizia il suo percorso tecnico e sportivo a Rezzato negli uffici della BusiGroup (l’ad Mirko Busi è tra i componenti del Cda del club). Qui viene presentato il nuovo coach Marco Calvani («L’architrave tecnica del nostro progetto, il suo curriculum parla da solo: non c’era un piano B», spiega Matteo De Maio, guida del comitato sportivo), qui viene ufficializzato anche il club manager Giacomo Carrera. Entrambi hanno già lavorato in Serie A, ma ora in Serie B si resetta tutto. Per tutti. L’entusiasmo per il nuovo corso però è palpabile e in settimana arriveranno anche i primi annunci dei nuovi giocatori, uno dei quali (cresce il nome di Christian Burns, sarebbe un fattore a questi livelli) sarà un ex e verrà annunciato in settimana. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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