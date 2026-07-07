Il 1° luglio, A2A Leonessa Brescia ha annunciato l’intenzione di diventare una società pubblica, con un progetto triennale e l’obiettivo di tornare in Serie A1. Il 7 luglio 2020, durante una cerimonia, la ex presidente di Basket Brescia si commosse quando il club cambiò proprietà, passando da lei a Mauro Ferrari. La stessa ex presidente mantenne il ruolo di presidente anche dopo il passaggio di proprietà.

Il 7 luglio 2020, Graziella Bragaglio piangeva lacrime di sincera commozione quando il «suo» Basket Brescia divenne Pallacanestro Brescia: lei rimase presidente, ma il club cambiò proprietario, con la discesa in campo di Mauro Ferrari. Sei anni dopo, sempre in Loggia, le lacrime lasciano posto all’orgoglio. Una rabbia positiva, dopo una settimana folle, corsa a inseguire un miraggio diventato realtà grazie a un grande gioco di squadra. Playmaker Laura Castelletti, a fare canestro tutti gli sponsor con il contributo principale di Enrico Zampedri (nuovo vice presidente, collante reale degli sponsor in questa fase) e Renato Mazzoncini, che ha reso A2A title sponsor. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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© Brescia.corriere.it - A2A Leonessa Brescia, il giorno 1 è arrivato: «Saremo una public company, il progetto è triennale, rivogliamo la A1»

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