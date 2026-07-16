La A2A Leonessa Brescia ha annunciato ufficialmente Marco Calvani come nuovo allenatore, con l’accordo firmato ieri. La squadra inizierà a costruire la rosa per il campionato di Serie B, la terza divisione nazionale. La società ha confermato la nomina nel pomeriggio di oggi.

Ufficiale da questo pomeriggio, ma l’accordo è stato messo nero su bianco ieri. La A2A Leonessa Brescia parte dal nuovo coach nella costruzione della rosa che dovrà prendere parte al campionato di B nazionale (la terza serie). Marco Calvani, che aveva già messo d’accordo tutto il variegato Cda lo scorso weekend, ha firmato un accordo biennale: gli ultimi dettagli burocratici con la Virtus Roma 1960, che ha allenato nella scorsa stagione, sono stati risolti. Ironia della sorte, dalla Capitale arriva il primo tassello della nuova società dopo che qui si è trasferita la Germani. Romano, 63 anni, Calvani conosce l’ambiente bresciano poiché ha già diretto Orzinuovi nella stagione 2022-23, conclusa con la vittoria nella Coppa Italia e con un terzo posto nazionale che consentì agli orceani di essere ripescati in Serie A2. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Brescia.

© Brescia.corriere.it - Basket, il girone di Serie B nazionale della A2A Leonessa Brescia che ha ufficializzato Marco Calvani come coach

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Puntata 35 - Tripletta finale | Serie A2 | 2025-26 | Quinto Quarto

Notizie e thread social correlati

A2A Leonessa, ora è ufficiale: arriva il coach Marco Galvani, una garanzia per la BA2A Leonessa Brescia ha annunciato ufficialmente l’ingaggio del nuovo allenatore Marco Calvani.

Leggi anche: Brescia accelera. Calvani in pole per la panchina della Leonessa

Temi più discussi: Basket, nasce A2A Leonessa Brescia: sostenibile e ambiziosa; A2A Leonessa Brescia, il basket riparte davvero: in Loggia la prima uscita ufficiale; Brescia riparte dalla Serie B come Leonessa: i dettagli; A2A Leonessa Brescia, il giorno 1 è arrivato: Saremo una public company, il progetto è triennale, rivogliamo la A1.

A2A Leonessa Brescia, la pallacanestro è ufficialmente tornata a casa: caccia al nuovo allenatore - basketinside.com/minors/a2a-leo… x.com

Leonessa Brescia, ufficiale Calvani: ripartenza dalla Serie B Nazionale nel Girone ALa Leonessa Brescia ha ufficializzato l'ingaggio di Marco Calvani come nuovo capo allenatore della prima squadra, mettendo fine alle indiscrezioni degli ultimi giorni. Il tecnico romano ha firmato u ... pianetabasket.com

Basket, il girone di Serie B nazionale della A2A Leonessa Brescia che ha ufficializzato Marco Calvani come coachAnche Orzinuovi e Lumezzane nel girone con Brescia, ci sono anche le siciliane e Reggio Calabria. Ai play off saliranno solo 2 formazioni tra le 36 iscritte. brescia.corriere.it