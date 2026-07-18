a siracusa si presenta la monografia dedicata a eliana adorno

Siracusa – «Eliana Adorno. Anatomia della verticalità». È il titolo della monografia, la prima dedicata all’artista siracusana, che sarà presentata sabato 25 luglio 2026, alle ore 19 negli spazi della Montevergine Arte Contemporanea (via Serafino Privitera 68, Ortigia). Dialogherà con l’artista Marilena Vita, curatrice del volume. Ad accompagnare la serata sarà il duo Meraki, composto da Sofia Ciringione (voce) e Sebastiano Failla (percussioni). La monografia «Eliana Adorno. Anatomia della verticalità», a cura di Marilena Vita (membro di AICA International) e pubblicata da Diomedea Edizioni, ripercorre il percorso scultoreo... 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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