La collezione Oakley dedicata a Kylian Babolat si presenta a Wimbledon ’in bianco’ Uno smartwatch per iniziare a correre Storia e stile negli occhiali di Mbappé Napoli ispira North Sails

Un nuovo smartwatch dedicato alla corsa è stato presentato, con modelli come Forerunner 70 e 170. Questi dispositivi sono pensati per chi si avvicina al running, per chi vuole migliorare o proseguire il proprio allenamento. Sono stati annunciati in occasione di un evento sportivo, con un design semplice e funzionalità specifiche per chi inizia o progredisce nel mondo della corsa.

Smartwatch. Orologi come compagni d’allenamento, Garmin lancia Forerunner 70 e Forerunner 170, progettati per chi si sta avvicinando al mondo della corsa, ha bisogno di proseguire il proprio percorso o perfezionare la preparazione. Entrambi i modelli vantano display AMOLED con colori brillanti da 1,2 pollici e un design tradizionale a 5 pulsanti per una maggiore facilità d’uso. I due nuovi smartwatch offrono funzioni per la salute quotidiana, strumenti di allenamento avanzati per chi invece ha già iniziato o decide di proseguire in modo più strutturato, notifiche smart, senza l’obbligo di dover ricaricare l’orologio ogni notte. Occhiali. Accessori grandi firme: Oakley Players Collection si arricchisce di nuove signature series firmate da Jaylen Brown e Kylian Mbappé. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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