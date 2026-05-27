A Brera la prima monografia sul pittore Agostino da Lodi
A Brera è stata presentata la prima monografia dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, artista attivo tra il Quattrocento e il Cinquecento in Lombardia e Veneto. La biografia dell’artista è molto lacunosa e si conosce poco, anche se si colloca tra grandi nomi come Leonardo e Giorgione. Agostino da Lodi è considerato uno degli artisti più originali del Rinascimento, ma delle sue opere e della sua vita si sa ancora molto poco.
Una biografia piena di lacune, che si muove a cavallo tra Quattrocento e Cinquecento tra Lombardia e Veneto, tra giganti dell'arte come Leonardo e Giorgione: sappiamo poco, pochissimo di Giovanni Agostino da Lodi (1470-1519) eppure è stato uno degli artisti più originali del Rinascimento. Ora la Pinacoteca di Brera gli dedica la prima mostra mai fatta (fino al 13 settembre). Per vederla, basta munirsi del biglietto di ingresso: è infatti efficacemente allestita nelle sale napoleoniche in un percorso di 46 opere che permettono di ricostruire la personalità sfuggente di questo maestro lombardo, ponendo le sue opere a confronto con altre firme del tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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