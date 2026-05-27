a brera la prima monografia sul pittore agostino da lodi

Notizia in breve

A Brera è stata presentata la prima monografia dedicata a Giovanni Agostino da Lodi, artista attivo tra il Quattrocento e il Cinquecento in Lombardia e Veneto. La biografia dell’artista è molto lacunosa e si conosce poco, anche se si colloca tra grandi nomi come Leonardo e Giorgione. Agostino da Lodi è considerato uno degli artisti più originali del Rinascimento, ma delle sue opere e della sua vita si sa ancora molto poco.