Sono 1.178 le richieste pervenute al Comune per partecipare alle attività extrascolastiche nelle primarie del territorio nelle prime due settimane di settembre. E cioè nelle due settimane prima della prima campanella ufficiale, che dà inizio all’anno scolastico vero e proprio, fissata quest’anno per martedì 15 settembre. Le adesioni si sono chiuse il 13 luglio. Per la prima settimana (dal 31 agosto 4 settembre) le richieste sono 580 e per la seconda (dal 7 all’11 settembre) sono 598. Complessivamente, tra le iscrizioni pervenute a palazzo Merlato, ci sono anche 57 bambini con disabilità. Sul territorio hanno aderito 10 istituti comprensivi con in totale 19 scuole primarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - A scuola dal 31 agosto: "Oltre mille richieste"

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