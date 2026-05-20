Scuola in Emilia Romagna primaria aperta dal 31 agosto | la decisione

In Emilia Romagna, le scuole primarie saranno aperte dal 31 agosto al 14 settembre 2026. La Regione ha deciso di avviare questa iniziativa, coinvolgendo anche i territori, per offrire agli studenti attività educative, sportive e culturali durante questo periodo. La scelta riguarda tutte le scuole primarie della regione e mira a integrare l’offerta formativa con programmi specifici. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le scuole che rientrano nel calendario scolastico regionale.

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