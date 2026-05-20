Scuola in Emilia Romagna primaria aperta dal 31 agosto | la decisione

Da webmagazine24.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Emilia Romagna, le scuole primarie saranno aperte dal 31 agosto al 14 settembre 2026. La Regione ha deciso di avviare questa iniziativa, coinvolgendo anche i territori, per offrire agli studenti attività educative, sportive e culturali durante questo periodo. La scelta riguarda tutte le scuole primarie della regione e mira a integrare l’offerta formativa con programmi specifici. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le scuole che rientrano nel calendario scolastico regionale.

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(Adnkronos) – Dal 31 agosto al 14 settembre 2026 scuole primarie aperte in Emilia Romagna. Una novità educativa, voluta dalla Regione e condivisa con i territori, che prevede attività educative, sportive e culturali. Quest'anno dunque gli alunni, non tutti, 'torneranno prima' sui banchi prima all’apertura ufficiale della scuola prevista il 15 settembre. L’offerta di servizi. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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