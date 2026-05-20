Scuola in Emilia-Romagna le primarie apriranno il 31 agosto Il governatore De PascaleUn modo per venire incontro alle richieste delle famiglie

In Emilia-Romagna, le scuole primarie inizieranno l’anno scolastico il 31 agosto, con molte strutture che offriranno attività extrascolastiche fino al 14 settembre. La decisione riguarda i bambini dai 6 agli 11 anni e mira a soddisfare le richieste delle famiglie. Il governatore ha spiegato che questa scelta rappresenta un modo per venire incontro alle esigenze delle famiglie, consentendo un avvio più flessibile delle attività scolastiche. La maggior parte delle scuole ha confermato l’apertura in anticipo rispetto alle date tradizionali.

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Da quest’anno, molte delle scuole primarie dell’Emilia-Romagna apriranno in anticipo, proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bambini dai 6 agli 11 anni. E dall’anno prossimo saranno aperte tutte a inizio mese. Una “svolta pensata per venire incontro alle esigenze delle famiglie”, hanno spiegato ieri il presidente della Regione, Michele de Pascale, e l’assessora alla scuola, Isabella Conti. Centomila i bimbi coinvolti. Il progetto sperimentale, finanziato per il primo anno con 3 milioni di euro di risorse regionali, si rivolge a una platea potenziale di 100 mila bambini della scuola primaria. L’obiettivo è coprire “il periodo più critico per molte famiglie anche in termini economici” spiega de Pascale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Scuola, in Emilia-Romagna le primarie apriranno il 31 agosto. Il governatore De Pascale”Un modo per venire incontro alle richieste delle famiglie” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento In Emilia-Romagna le scuole primarie riaprono in anticipo: dal 31 agosto attività e servizi per le famiglieIn Emilia-Romagna le scuole primarie potranno riaprire già dal 31 agosto, due settimane prima dell’avvio ufficiale dell’anno scolastico fissato al 15... Scuole aperte dal 31 agosto: l'Emilia Romagna lancia la sperimentazione per le primarieUna rivoluzione che mette al centro il diritto all’educazione e il benessere delle famiglie, immaginando una scuola più vicina ai bisogni reali delle... A scuola dal 31 agosto La Regione Emilia Romagna lancia un servizio sperimentale per riaprire le scuole primarie già dal 31 agosto con attività gestite da educatori esterni, venendo incontro alle famiglie lavoratrici. x.com Scuole primarie, in Emilia Romagna 42 Comuni sperimentano l’anticipo del 31 agosto. Il presidente annuncia un fondo regionale: L’obiettivo è rendere strutturale la ...L’Emilia-Romagna prova a riscrivere il calendario delle attese. Senza toccare le date ufficiali – l’inizio delle lezioni resta fissato al 15 settembre –, la Regione finanzierà l’apertura straordinaria ... orizzontescuola.it Scuole primarie, in Emilia Romagna apertura anticipata al 31 agosto per aiutare famiglieDa quest'anno in Emilia-Romagna la scuola, per venire incontro alle esigenze delle famiglie, aprirà in anticipo, proponendo delle attività extrascolastiche dal 31 agosto fino al 14 settembre ai bamb ... tg24.sky.it