La seconda edizione dei Capri Music Awards è dedicata a Peppino Di Capri, autore che ha portato la canzone partenopea al successo internazionale. La cerimonia si concentra sui giovani e sulla musica estiva, celebrando la figura dell’artista che ha contribuito a diffondere la cultura musicale napoletana. L’evento si svolge sull’isola di Capri e mette in luce le nuove generazioni di musicisti e le tendenze musicali della stagione.

All’autore che ha fatto conoscere la canzone partenopea al mondo è stata dedicata questa edizione dei Capri Music Awards, che punta sui giovani e sulla musica dell’estate. «Dal prossimo anno verrà assegnato un premio intitolato a Peppino Di Capri», ha assicurato il sindaco dell’isola Paolo Falco. La tre giorni musicale si è gemellata con Sanremo, e arrivano proprio dall’ultimo festival della canzone italiana i protagonisti della kermesse caprese. Il primo a rompere il ghiaccio è Samurai Jay che con la sua Ossessione ha scaldato le classifiche delle radio e delle piattaforme streaming. Sotto al palco i piccoli fan cantano senza sosta. «Sono i miei ultras», dice al pubblico Samurai Jay, cercando di battere il cinque con ciascuno di loro. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Peppino Di Capri è dedicata la seconda edizione dei Capri Music Awards. Ecco che cosa è successo

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