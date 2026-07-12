Il cantante è deceduto ieri mattina a Capri, nella sua villa. Dopo una lunga malattia, aveva 87 anni. La camera ardente è stata allestita oggi, con i funerali previsti nelle prossime ore. La sua eredità comprende diritti d’autore, un’etichetta discografica e la proprietà della villa sull’isola. Il patrimonio sarà trasferito agli eredi secondo le disposizioni testamentarie.

Peppino Di Capri, all’anagrafe Giuseppe Faiella, è morto ieri mattina 11 luglio a Capri nella sua Villa Castiglione, dopo una lunga malattia, all’età di 87 anni. L’ultima apparizione pubblica del cantautore risaliva all’estate del 2024, quando alla Certosa di San Giacomo aveva emozionato ancora una volta il pubblico interpretando “Champagne”. Dalle 13 di oggi 12 luglio la camera ardente di Peppino di Capri presso la Sala Consiliare del Municipio di Capri. I funerali si terranno alle ore 17, nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre Piazzetta di Capri. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Peppino Di Capri, l’eredità milionaria: i diritti d’autore, l’etichetta Splash e la villa di Capri. Ecco a chi andrà il patrimonio. Oggi camera ardente e funerali

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