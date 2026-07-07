Dal 15 al 17 luglio, la seconda edizione dei Capri Music Awards si terrà sull’isola di Capri, con tre giorni dedicati alla musica italiana. Tra i primi artisti annunciati ci sono Samurai Jay e Aka Seven. La manifestazione si svolgerà in diversi luoghi suggestivi dell’isola, coinvolgendo sia artisti affermati che talenti emergenti. La prima edizione, svoltasi lo scorso anno, ha riscosso successo.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il successo dello scorso anno, la Città di Capri dal 15 al 17 luglio ospiterà la seconda edizione dei Capri Music Awards, tre giornate dedicate ai grandi protagonisti della scena musicale italiana e ai talenti emergenti in alcuni dei luoghi più suggestivi dell’isola. Ad aprire la line up della seconda edizione dei Capri Music Awards sono Samurai Jay, L DA, AKA 7even e Aura Venosa, i primi artisti annunciati del festival. Il cast si arricchirà nelle prossime settimane con nuovi ospiti. A condurre la serata finale sarà nuovamente Elisabetta Gregoraci, già madrina della prima edizione, affiancata quest’anno per la prima volta da Niccolò De Vitiis. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Capri Music Awards, Samurai Jay e Aka Seven i primi nomi

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