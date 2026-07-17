Caso Mario Roggero la sorella del ladro morto Andrea Spinelli parla della grazia | Mi fido di Mattarella

La sorella di Andrea Spinelli, il ladro morto durante un tentativo di furto, ha dichiarato di affidarsi alla decisione del presidente della Repubblica in merito alla richiesta di grazia per Mario Roggero, condannato per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel suo negozio. Dal centrodestra si sono moltiplicati gli appelli pubblici per ottenere il provvedimento di clemenza. La richiesta di grazia ha suscitato reazioni tra le forze politiche, senza ulteriori dettagli sulla posizione ufficiale delle autorità.

Dal centrodestra arrivano uniti gli appelli per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato per aver ucciso due ladri e ferito un terzo dopo il tentativo di rapinare il suo negozio. La sorella di Andrea Spinelli, uno dei due uomini deceduti, ha commentato invece di aver “fiducia nel presidente della Repubblica”. La sorella di Andrea Spinelli sulla grazia a Roggero Le immagini della rapina e il ricordo del fratello Il confronto con l'opinione pubblica La sorella di Andrea Spinelli sulla grazia a Roggero Come riporta il Corriere della Sera, Caterina Spinelli. 32 anni e sorella di uno dei due ladri uccisi dopo la rapina... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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